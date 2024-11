Trasporto pubblico, sciopero ritirato in cambio del ticket a €8

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La posizione dei sindacati confederali è chiara: l’aumento del ticket è un primo passo importante, che va nella direzione giusta per migliorare le condizioni economiche dei lavoratori.

L'accordo, pur non risolvendo tutte le problematiche, rappresenta un segnale forte di apertura al dialogo, con la promessa di proseguire su altri fronti, come la revisione degli altri istituti contrattuali. La volontà di ottenere ulteriori miglioramenti è stata ribadita dai sindacati, che monitoreranno da vicino l'implementazione degli impegni presi.



Tuttavia, la posizione di USB è ben diversa. Il sindacato di base, che da anni porta avanti la battaglia per l’aumento del ticket, ha commentato l’accordo con scetticismo. USB sottolinea che, sebbene l'aumento di 8 euro sia stato sempre parte delle proprie richieste, il risultato non è soddisfacente, soprattutto considerando che l'azienda aveva sempre giustificato il rifiuto di un aumento simile con la presunta insostenibilità economica. Secondo USB, questo aumento non rappresenta una vera e propria conquista, ma piuttosto un tentativo di sedare le proteste con un piccolo aggiustamento.





USB critica duramente l'assenza di una vera democrazia sindacale, che ha portato alla sua esclusione dalle trattative, e avverte che dietro l'accordo sul ticket si nasconde un piano più ampio, volto a “armonizzare” le condizioni dei vecchi assunti con quelle dei nuovi lavoratori post-2012. Questo processo, secondo USB, potrebbe tradursi in un peggioramento delle condizioni di lavoro, con il rischio di ridurre ulteriormente i riposi e di adattare i contratti alle condizioni peggiori. Inoltre, il sindacato di base evidenzia la mancata discussione su temi fondamentali come l’organizzazione del lavoro e i turni, che restano tra le principali cause della fuga degli autisti, un problema che rischia di aggravarsi nel tempo.



Mentre i sindacati confederali sembrano accontentarsi di un piccolo passo avanti, USB rimane critica, accusando l'azienda e le altre sigle sindacali di voler nascondere con l’aumento del ticket le reali problematiche che affliggono i lavoratori del settore, facendo passare per soluzione ciò che, a loro dire, è solo un palliativo.



La trattativa è quindi ancora aperta, con posizioni divergenti che, almeno per il momento, sembrano difficilmente conciliabili. Le prossime settimane e gli incontri già programmati potrebbero rivelarsi decisivi per capire quale direzione prenderanno i negoziati e se ci saranno davvero cambiamenti significativi nelle condizioni di lavoro dei dipendenti Seta.