Tutte le liste Bonaccini presidente: a Modena Bergamaschi capolista

Sono state depositate oggi le Liste Bonaccini Presidente. A Modena, come già anticipato da La Pressa, candidata capolista la presidente regionale Confagricoltura, autosospesa, Eugenia Bergamaschi. In lista anche Giulia Pigoni, ex assessore alla cultura della precedente giunta di centro sinistra a Sassuolo, e Roberto Adani, ex sindaco PD di Vignola, ed entrato nel movimento Italia in comune del sindaco di Parma Pizzarotti. Di seguito i candidati per ogni circoscrizione





MODENA

1. Eugenia Bergamaschi

2. Erika Coppelli

3. Chiara Giovenzana

4. Roberto Adani

5. Giulia Pigoni

6. Damiano Pietri

7. Maurizio Borsari

8. Stefano Tortini

PIACENZA

1. Roberto Pasquali

2. Lucia Torretta

3. Caterina Pagani

4. Stefano Perrucci

PARMA

1. Giovanni Marani

2. Serena Brandini

3. Giovanni Breschi

4. Alessia Frangipane

5. Nicoletta Lia Rosa Paci

REGGIO EMILIA

1. Stefania Bonadavalli

2. Carlo Fagioli

3. Matteo Manfredini

4. Daniela D’Eredità

5. Danilo Squitieri

6. Daniela Gozzi

BOLOGNA

1. Mauro Felicori

2. Maria Elisabetta Tanari

3. Romano Linguerri

4. Mara Mucci

5. Andrea Stella

6. Ilaria Bonaccorsi

7. Simone Gambarini

8. Oriella Mingozzi

9. Gianluca Faggioli

10. Melissa Milani

11. Lucia Gazzotti

FERRARA

1. Alberto Bova

2. Edoardo Accorsi

3. Aurora Forni

4. Daniela Furiani

FORLI’-CESENA

1. Claudio Vicini

2. Elisa Deo

3. Priya Baldazzi

4. Patrizia Bezzi

5. Alberto Mingotti

RAVENNA

1. Domizio Piroddi

2. Pietro Vandini

3. Carlotta Comandini

4. Oriella Mingozzi

RIMINI

1. Luca Garulli

2. Kristian Gianfreda

3. Adriana Pellegrini

4. Illia Varo