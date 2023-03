Ucraina, Conte attacca: 'Il Governo ci sta trascinando in guerra'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Le armi in Ucraina sono diventate sempre più forti tanto che, passo dopo passo, sono arrivati i missili terra-aria - spiega -. Ci state trascinando di gran carriera in guerra per poter conseguire una vittoria militare sulla Russia, ignorando dolosamente che in un conflitto scatenato da una potenza nucleare non ci sono vincitori o sconfitti, c’è la distruzione totale. E’ per questa ragione che noi non possiamo sostenere ulteriori forniture militari'.