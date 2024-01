Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Uno dei quattro francobolli rappresenta il teatro di Mariupol - continua Giovanardi - dove avvenne una delle più terribili stragi di civili da parte degli aggressori russi. E' pertanto politicamente e moralmente inaccettabile che l'amministrazione comunale di Modena abbia concesso una sala pubblica ad una associazione filorussa proprio per celebrare la ricostruzione, da parte degli occupanti russi, del teatro a Mariupol in cui persero la vita intere famiglie ucraine'.'Invito pertanto il sindaco Giancarlo Muzzarelli - conclude Giovanardi - a revocare la possibilità di utilizzare una sala del comune di Modena per una manifestazione di propaganda a favore degli aggressori'.