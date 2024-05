'Per la Sacca serve un piano di rinascita, basta interventi spot'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Dove il grande problema - continua - è dato dall'espansione dei comparti industriali, che in questi anni come movimento abbiamo contestato. Dall'area di Sant'Anna all'area del comparto logistico Conad. Interventi che non tengono conto della residenzialità e dell'opportunità offerta da un'area strategica, alle porte del centro, che anziché essere valorizzata è stata abbandonata.

E non ci vengano a dire che un Data Center, struttura senz'anima, possa essere spacciata come riqualificazione. Noi la riqualificazione la intendiamo come abitare di qualità, verde pubblico, e riduzione non certo espansione delle aree industriali'.







'Così come alla Madonnina, dove come Comitato Respiriamo Aria Pulita, ci siamo battuti per la chiusura delle fonderie, avvenuta, così alla Sacca vorremmo porre al centro, se al governo della città, un cambio di passo. Che parta dalla riqualificazione anche abitativa dell'R-Nord e dalla creazione di spazi urbani che favoriscano la socialità e l'aggregazione'.