Mezzetti: 'Unire il M5S e Azione? Anche una questione di stile'

Come farla, sintesi, con forze politiche come il Movimento 5 stelle, e Azione? I primi in opposizione al PD e all'amministrazione e Azione che affermava che mai avrebbe fatto parte di una coalizione con all'interno i 5 stelle? Glielo chiediamo: 'Credo che la grande differenza l'abbia fatta anche lo stile. Io ho portato il mio. Alla fine non abbiamo nemmeno avuto una dialettica accesa, siamo riusciti a trovare con un civille confronto anche tanti punti di convergenza'. Con queste forze ci sono elemento di discontinutà rispetto al passato? 'Più che discontinuità parlerei di cambiamento e innovazione'



Mezzetti afferma di avere lavorato, per il programma anche circa 100 proposte inviate da altrettanti cittadini, spontaneamente, che sono da aggiungere alle 200 provenienti da soggetti politici, e mondo dell'associazionismo sociale ed economico'. 'Ho ascoltato tutti e insieme abbiamo fatto sintesi. Continueremo a lavorare con dialogo e ascolto e credo che così il programma possa cambiare ancora.