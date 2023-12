Vaccari (Pd): 'Attacchi a vescovo Castellucci frutto di clima d'odio'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Gli attacchi che ha subito – continua l’esponente Dem – sono il sintomo del clima di odio che si è creato nel Paese, e questo è grave e preoccupante. Come ha ricordato lo stesso don Erio, l’esempio fornito da Gesù è quello di colui che aiutava i bisognosi, senza chiedersi, come ricorda una nota parabola, di che etnia, nazionalità, appartenenza fossero'.

'Sarebbe bene – conclude Vaccari – che tutti coloro che sostengono di ispirarsi alle ‘radici cristiane’ meditassero a fondo sull’essenza del messaggio, un’essenza che il Vescovo di Modena incarna in pieno. Tutti gli uomini e le donne di buona volontà devono opporsi a questo clima che vorrebbe colpevolizzare la solidarietà: non dalla guerra tra poveri, ma dalla giustizia sociale e dall’equa redistribuzione delle ricchezze che possono venire le risposte alle inquietudini del nostro tempo. In ogni caso, una vita è una vita, e merita di essere preservata, in tutta la sua sacralità: sarebbe un ben strano tipo di pastore, don Erio, se, con il proprio comportamento, non seguisse questa bussola morale, come invece, per fortuna dei suoi fedeli e di tutti i modenesi, fa e continuerà a fare'.