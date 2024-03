'Vaciglio, parco annunciato e non realizzato: ennesima vana promessa'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Elisa Rossini ricapitola poi puntualmente le tappe dell’intervento 'Area Nuova Estense-Vaciglio'.'L’impresa esecutrice doveva essere la Modena Estense spa mentre l’impresa esecutrice la Frantoio Fondovalle srl.

Oggi la zona presenta 8 palazzine ultimate mentre risulta ancora da iniziare la parte di edilizia libera. Risultano inoltre coinvolte due imprese subappaltatrici, la OZ&KUZ Costruzioni srls e la ONYVA’ Coop. Sociale. Di fatto l'area si presenta come un cantiere con i palazzi ultimati, di 5/6 piani ciascuno, alla stregua di cattedrali nel deserto. Oltre all'assenza del parco promesso, vi è una strada realizzata da almeno un paio d’anni che risulta preclusa dal lato via Morane e accessibile solo da via Vaciglio. A questo punto vorremo sapere quale attività svolge nell’ambito del subappalto la Cooperativa sociale ONYVA’, quanti dipendenti occupano nel subappalto le imprese subappaltatrici e quali sono i tempi previsti per l’ultimazione dell’intervento - chiude Rossini -. Poichè il permesso di costruire è del 2018 e siamo nel 2024 vorremo sapere quali sono le ragioni del ritardo e per quale motivo il parco non è ancora stato realizzato'.