Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il mio compito è curarmi dei miei professionisti fare in modo il benessere lavorativo se non c'è questo Tutto ciò che ci avvale non riesce o riesce parzialmente E da qui a che cosa si è fatto dei professionisti della sanità in tutti quei dalla otto tre tre in avanti gli abbiamo premiati li abbiamo pagati Li abbiamo riconosciuto quello che era loro dovuto no non gli abbiamo pagate a sufficienza e sono i meno pagati d'Europa i nostri professionisti sono quelli che ci hanno salvato la vita per una pandemia che non era mai successa che avrebbero dovuto ottenere un riconoscimento universale sono stati semplicemente ignorati e continuano a essere ignorati noi in questa situazione

Continuiamo ad essere una delle sanità più avanzate del mondo Noi dovremmo introiettarla dovremmo vivere con un senso di orgoglio vero.



Avremmo dovuto lavorare molto sulla comunicazione avremmo dovuto presentarlo costantemente.



Dobbiamo assolutamente comunicare in una maniera ridondante costantemente dicendo tutto quello che facciamo perché facciamo una quantità di prestazione ogni anno



Incidere sul discorso retribuito Ma perché lo dico non è solo una questione legata ai nostri professionisti che sono già dentro il sistema è una questione legata a quelli che saranno i professionisti del futuro perché ci domandiamo solo adesso perché non ci sono più domande per fare la scuola infermiere non per fare medicina perché se lo domandiamo solo adesso noi dovremmo essere perfettamente in grado che con le condizioni attuali un giovane a fare quel mestiere lì non ci viene se vogliamo e sto parlando della realtà di Modena città Se noi vogliamo lavorare sulla provincia se noi vogliamo fare in modo che vada a lavorare a Pavullo a Finale Dobbiamo creare le condizioni perché ci vadano non è soltanto una questione sanitaria e sono anche una visione sociale dobbiamo offrire delle occasioni a questa gente per scegliere di lavorare in questi posti Dobbiamo dargli dei benefici se uno va a lavorare a Montefiorino deve avere la possibilità di avere un ambulatorio gratuito di avere la possibilità di avere una casa a prezzo calmierato tutta una serie avremmo già dovuto pensare perché siamo una realtà più avanzati d'Italia queste cose le avremmo già dovuto risolvere siamo in netor ritardo e questo si spiega con il fatto che nessuno ci vuole più andare le distretto di Pavullo o nel distretto di Mirandola fanno fatica ad accettare anche i posti a Carpi quindi rimbocchiamoci le maniche smettiamo di lamentarci





Troviamoci e per questo siamo una realtà di eccellenza e siamo una realtà di eccellenza che che ne dicano i fenomeni che si sono candidati all'amministrazione pubblica di Modena ad un uomo che ha dedicato sulla vita la sanità pubblica non smettiamo di sperare di fare qualcosa di buono per lei