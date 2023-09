Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Così in una nota il circolo modenese 'La terra dei padri' replica all'intervento della Cgil 'La Cgil, la stessa organizzazione sindacale che ha approvato tutti i decreti liberticidi del governo Draghi, inclusa l'esclusione dal lavoro per chi non aveva in tasca la tessera verde, oggi si sveglia e riscopre l'antifascismo.Strano che la stessa Cgil nel mese di maggio si è recata in delegazione ad Odessa, in Ucraina, presso la Casa dei sindacati, per atto di presenza solidale ma si è guardata bene di pronunciare parola di commemorazione per le vittime dei nazisti ucraini che hanno compiuto la strage di sindacalisti e studenti nel 2 maggio del 2014, trucidando e facendo bruciare vive le persone asserragliate all'interno, studenti e sindacalisti - continua La terra dei padri -. Nel caso di Vannacci, un uomo dello Stato, la Cgil non sopporta il libero dibattito sulle idee e sui concetti espressi nel libro (discutibili ma leciti) e ne chiede la censura preventiva. Ci possiamo congratulare con la Cgil per la sua svolta autoritaria e repressiva che forse, dopo la gita in Ucraina, ha preso spunto dai metodi della giunta di Kiev per far sparire e reprimere le idee in contrasto con il 'pensiero unico'. Visto che l'organizzatore è un circolo vicino a Fratelli d'Italia, ci chiediamo se interverrà anche il ministro Crosetto (o altri per lui) che è stato il primo a censurare il generale ed il suo libro, anticipando la Cgil'.