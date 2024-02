‘Venturi al freddo: non basta scaricare colpa su Coopservice’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Non c’è pace per gli studenti modenesi. Questa volta a dover fare lezione al freddo è stato il Venturi nella sede di Via Ganaceto che oggi ha scioperato davanti all’ingresso.

'Continuano a piovere segnalazioni da parte degli studenti stanchi di dover aver freddo a scuola e mentre lo stesso Presidente Braglia due settimane fa dichiarò che ormai era stato tutto risolto, dichiarazione che suona molto come una presa in giro dal momento che oggi il Venturi ha scioperato dopo una settimana di lezioni al freddo' - attacca Lorenzo Rizzo, Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia.



'La situazione ha infatti del ridicolo - continua Rizzo - dal momento che ogni anno il problema si ripresenta, di certo non si può pensare che la Provincia non sia al corrente della situazione. Nel frattempo anche quest’anno, come l’anno scorso, la Provincia scarica la responsabilità sulla Coopservice.



Se davvero il problema per il secondo anno di fila è l’azienda allora che la si cambi. La sensazione che abbiamo è che la Provincia non abbia per nulla la situazione sotto controllo e che non faccia la benché minima prevenzione e che aspetti che avvenga qualche guasto per intervenire, oltretutto solo quando la situazione è al limite per gli studenti'.

'Intanto al Wiligelmo mezzo istituto è senza palestra. Sorge spontanea una domanda: a chi verrà addossata la colpa questa volta?' ironizza l'esponente di Fratelli d'Italia.