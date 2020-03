Venturi frena anche Donini: 'Direttiva ha fatto confusione, medici positivi stanno a casa'

'Nessun operatore sanitario positivo al Covid-19 può recarsi al lavoro'. Lo chiarisce il commissario per l'emergenza in Emilia-Romagna Sergio Venturi spiegando che 'la direttiva indirizzata alle aziende sanitarie rappresenta un documento di strategia generale che, effettivamente, può aver generato confusione lì dove si parla di volontarietà'. 'Lo ripetiamo, la sicurezza delle persone viene al primo posto, a partire ovviamente da tutti gli operatori sanitari', prosegue.Finalmente parole chiare rispetto a quelle vaghe di ieri dell'assessore alla sanità Donini.“Siamo pronti al confronto, come facciamo sempre, con le Organizzazioni sindacali in merito al documento inviato alle Ausl sul tema della tutela degli operatori sanitari impegnati nella lotta al coronavirus. Un documento che è stato redatto, lo voglio precisare, sulla base delle indicazioni tecnico-scientifiche che abbiamo ricevuto” - aveva detto Donini senza smentire il documento. Foto sotto