'Vicenda Medolla conferma la sacrosanta uscita di Mirandola dall'Ucman'

L'assessore al bilancio del Comune di Mirandola Roberto Lodi interviene sulla vicenda relativa ai rilievi della Corte dei Conti sul bilancio di Medolla e dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord di cui lo stesso sindaco di Medolla Alberto Calciolari è presidente.



Nel merito, Lodi specifica: 'Il Comune di Mirandola, già in data 05 Gennaio 2024 ha preso contatti con l'Unione per effettuare la parifica al 31 Dicembre 2023, e in data 13 Gennaio 2024 - quindi dopo sole 2 settimane dalla chiusura dell'anno - ha comunicato di aver effettuato l'attività di riconciliazione crediti/debiti reciproci, comprendente anche le ulteriori posizioni maturate nel corso dell'esercizio 2023'.



'Ci spiace profondamente constatare come, per una polemica del tutto estranea a Mirandola, il Sindaco Calciolari abbia deciso di puntare, peraltro con argomenti non reali, il mirino contro di noi, provando in maniera goffa a distogliere l’attenzione da un problema interno a Medolla' - conclude Lodi. 'Un motivo in più per considerare sacrosanta l’uscita del nostro Comune da UCMAN, peraltro presieduto dallo stesso Calciolari, il quale evidentemente non sopporta Mirandola ed anzi la considera un capro espiatorio costante per i fallimenti propri e dell’Unione”.