'Non è certo in discussione il nome, ma il metodo. Muzzarelli ha preferito non smentirsi, e a costo di dividere la sua stessa maggioranza e quella che sostiene il candidato Mezzetti, parte della quale a favore di altri candidati a Hera, ha forzato la mano in una dimostrazione di potere fine a sé stessa e lontana se non antitetica agli interessi dei cittadini e della città su una scelta strategica come quella della rappresentanza del Comune nella multiutility. Muzzarelli poteva scegliere se chiudere bene o male il suo mandato. Ha scelto la seconda ipotesi' - chiude Piergiulio Giacobazzi.