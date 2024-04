Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La scadenza per la presentazione delle candidature per l'avviso pubblico era fissata per oggi alle 13 e, a quanto pare stando a quanto appreso da La Pressa, il nome 'forte' sul quale il sindaco uscente Muzzarelli vorrebbe puntare sarebbe quello di Tommaso Rotella, ex assessore e presidente del gruppo modenese di +Europa che ha trovato recente convergenza con Italia Viva di Renzi nel gruppo Stati Uniti d'Europa.Sul nome di Rotella però si assiste a una forte spaccatura all'interno della coalizione che sostiene il candidato di centrosinistra Massimo Mezzetti.All'asse Verdi-Sinistra-M5S non va giù infatti il tentativo di Muzzarelli di dare l'ultima zampata sulle nomine prima del passaggio di testimone. Un maldipancia condiviso peraltro da una fetta del Pd, non rappresentata dal segretario cittadino Federica Venturelli, e dallo stesso Mezzetti.In campo contro l'ipotesi Rotella Avs e 5 Stelle sono pronti a candidare Paolo Silingardi, mentre sarebbero state depositate anche altre due candidature dal mondo civico e dell'associazionismo ambientalista.