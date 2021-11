Video-intervista al dottor Giovanardi: esentato dal vaccino ma sospeso

Mostra tutti i documenti che certificano l'esenzione dalla vaccinazione e, soprattutto, mostra la raccomandata ricevuta oggi dall'Ordine dei medici di Modena col la quale il presidente Carlo Curatola lo 'sospende dall'esercizio della professione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale'. Il dottor Daniele Giovanardi, storico primario del Pronto soccorso di Modena, specializzato in cardiologia e geriatria, da oggi non può più svolgere l'attività di medico.Una decisione che impedisce all'ex primario di proseguire la sua attività all'interno della associazione Ippocrate attraverso la quale in questi mesi ha visitato a casa decine di pazienti modenesi che hanno contratto il Covid.Oggi Daniele Giovanardi è stato ospite della redazione de La Pressa e qui sotto proponiamo in modo integrale l'intervista trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del nostro giornale.

Giovanardi nella intervista spiega le patologie che lo hanno portato a chiedere ed ottenere l'esenzione e mostra tutto il suo rammarico per una lettera di sospensione giunta senza che nessuno dei colleghi medici abbia provveduto quantomeno a verificare la correttezza della procedura conclusasi con la esenzione stessa. Nella intervista Giovanardi ribadisce anche le domande più volte poste al direttore generale dell'Ausl di Modena Antonio Brambilla rimaste ancora senza risposta, nonostante le lettere con oltre 800 firme inviate.Un caso, quello del medico modenese, che travalica i confini della vicenda personale e che apre il macrotema legato alle regole fissate per ottenere l'esenzione dal vaccino Covid.