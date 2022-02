Vignola ospedale comunitò

Approvazione del Protocollo di Intesa tra il Comune di Vignola, l’UnioneTerre di Castelli (Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Guiglia, Marano sul Panaro,Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca) e l’Azienda USL diModena per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità (Os.Co.) e della Casa dellaComunità (CdC).DATO ATTO che, per quel che riguarda l’Ospedale di Comunità: l’Ospedale di Comunità rientra tra le tre aree (Case della Comunità/Os.Co./COT) diinvestimento per l’ambito dell’assistenza territoriale sanitaria previsto dalla missioneM6C1 del PNRR, precisando che per “Ospedale di Comunità” si intende una strutturaper garantire ricoveri brevi, media/bassa intensità clinica, con degenza di brevedurata;l’Ospedale di Comunità è configurato come una struttura di ricovero breve, cheafferisce al livello essenziale di assistenza territoriale, rivolta a pazienti che, a seguitodi un episodio di acuzie minori o per la riacutizzazione di patologie croniche,necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica potenzialmente erogabile adomicilio, ma che necessitano di assistenza/sorveglianza sanitaria infermieristicacontinuativa, anche notturna, non erogabile a domicilio o in mancanza di idoneità deldomicilio stesso (strutturale e/o familiare);la realizzazione dell’Os.Co. è inoltre finalizzata a rafforzare il Servizio SanitarioNazionale, partecipando ad una migliore risposta all’esigenza della comunità inmateria di cura e assistenza a livello locale;l’Ospedale di Comunità da realizzarsi per il Distretto di Vignola prevede 15 posti letto erientrerà nella rete degli Os.Co. prevista per la Provincia di Modena;DATO ATTO, inoltre, che, per quel che riguarda la Casa della Comunità:la Casa della Comunità, in coerenza con la Missione M6C1 del PNRR, si configuraquale sede per l’assistenza di prossimità per la popolazione di riferimentoqualificandosi come struttura per l’accesso, l’accoglienza e l’orientamento delcittadino. In essa opereranno équipe multiprofessionali e interdisciplinari per definirepercorsi integrati sia tra servizi sanitari (territorio-ospedale), che tra servizi sanitari esociali. I principi che orientano lo sviluppo della Casa di Comunità sono l’equità diaccesso e la presa in carico secondo il modello di medicina d’iniziativa, avvalendosianche di strumenti di telemedicina, seguendo il principio della qualità dell’assistenzadeclinata nelle sue differenti dimensioni (appropriatezza, sicurezza, efficienza,tempestività, continuità). Essa diventa inoltre luogo di prevenzione e promozione dellasalute, di partecipazione per la comunità locale, e per le associazioni di volontariato edi integrazione socio-sanitaria; la Casa della Comunità in oggetto in particolare si inserisce nel progetto del polosocio-sanitario di Vignola, diventando pertanto un nodo della più ampia rete di offertadei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, e al tempo stesso parteintegrante dei luoghi di vita della comunità locale; la Casa della Comunità di Vignola infatti, oltre ad essere struttura al servizio dellapopolazione del Comune (residenti 25.635 all’01/09/2021) diventa riferimento per tuttala popolazione del distretto vignolese in quanto si prevede la costruzione di una “Casadella Comunità Hub”. L’intervento risulta necessario per rafforzare i percorsi ospedaleterritorio nell’ambito delle cronicità, per superare le attuali criticità logistiche legate allelimitate dimensioni degli spazi di alcuni servizi, in particolare il materno-infantile e laneuropsichiatria infantile, e realizzare lo spazio giovani che attualmente non èpresente all’interno del Comune di Vignola. La costruzione della Casa della Comunitàpermetterà inoltre di superare le criticità attuali dell’assistenza territoriale qualidisparità di accesso e inadeguata integrazione tra i servizi; la Casa della Comunità di Vignola diventerà pertanto sia luogo di presa in carico dellecronicità anche attraverso strumenti di telemedicina, che sede del polo maternoinfantile, accogliendo l’attività del consultorio famigliare, della pediatria di comunità,della neuropsichiatria infantile, dello spazio giovani e del Centro per le famiglie.; inparticolare, la presenza di questi ultimi nella Casa della Comunità avvalora ilsignificato di Polo socio-sanitario. Si prevede inoltre, in tale ottica, di collocare nellastruttura in progetto anche servizi per la prevenzione e promozione della salute,spazio per il volontariato, oltre al punto unico accesso socio-sanitario, precisando chein merito alla collocazione di tali servizi sociali, di competenza dell’Unione Terre diCastelli, non sono previsti oneri a carico dell’Ente locale per l’utilizzo degli spazi messia disposizione;