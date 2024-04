Villaggio Zeta, degrado sociale e sanitario. Il Comitato: 'La giunta ci ascolti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Da anni le cronache registrano vanamente le lamentele e le richieste di intervento della cittadinanza per riportare una situazione di sereno vivere civile in un quartiere prevalentemente residenziale che assiste al sempre più frequente manifestarsi di forme di degrado.

In particolare, il Comitato ritiene indispensabile un confronto serio con la Pubblica Amministrazione, aperto al dialogo, rivolto alla concreta risoluzione dei problemi, privo di qualsiasi pregiudizio di carattere politico e contrario a qualsiasi collocazione partitica, scevro da forme di protagonismo individuale che in passato hanno probabilmente causato il fallimento di precedenti esperienze aggregative - continua il Comitato -. Questo Comitato è la voce di una collettività regolarmente costituitasi con l’obiettivo comune del benessere del proprio quartiere, e marca con decisione la distanza con altre diverse espressioni di malcontento cittadino che, prive di qualsiasi connotato formale, si attribuiscono, in questo periodo di campagna elettorale, ruoli di “rappresentanza” confondendo la politica con l’interesse del quartiere, generando dubbi nei destinatari delle nostre istanze e di conseguenza indebolendo le argomentazioni della collettività'.



'Ancora, si precisa che il Comitato Residenti Villaggio Zeta Modena sarà ben lieto di proseguire il dialogo e il confronto sulle criticità del territorio già evidenziate, nelle opportune sedi, con l’amministrazione comunale che sarà eletta'.