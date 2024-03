Villaggio Zeta e via delle Costellazioni: nasce Comitato dei cittadini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il Comitato è apolitico, non ha fini di lucro, è aperto a tutti i cittadini residenti nel quartiere che vogliano contribuire e condividano l’unico obiettivo: stimolare politiche sociali che rendano vivibile il proprio quartiere - si legge in una nota -. Troppe sono le semplificazioni e le risposte propagandistiche che da molti mesi stiamo ascoltando sulla situazione dell’ordine pubblico e del vivere civile del nostro quartiere, il Comitato intende attivarsi direttamente con un impegno di segno diverso, con costante osservazione e sprone verso i soggetti deputati ad affrontare le problematiche dei residenti nel quartiere, facendo ascoltare la propria voce e quindi promuovendo politiche concrete per la sicurezza, la vivibilità e il senso civico al fine di migliorare la qualità della vita del quartiere, incoraggiare l’aggregazione sociale e la condivisione di sentimenti di reciproco rispetto'.

'Crediamo che vivere in un ambiente sicuro sia il primo diritto di tutti e che la tutela della sicurezza, della salute e del convivere civile dei cittadini sia un dovere primario degli amministratori pubblici a tutti i livelli' - affermano i fondatori.



Dopo un prima riunione aperta a tutti i cittadini interessati ad ascoltarne le proposte tenuta alla fine dello scorso anno, il Comitato discuterà le prossime iniziative con quanti in questi mesi hanno già dato la loro adesione e ai residenti scontenti della situazione in cui versa il quartiere che ancora non avessero avuto notizia di questa iniziativa, in un’assemblea che si terrà giovedì 21 marzo.