Voto a Formigine, M5S: 'Lieti di sostenere il candidato Pd Parenti'

A parlare sono i coordinatori regionali, senatore Marco Croatti, Gabriele Lanzi e il coordinatore provinciale Massimo Bonora.'Riteniamo che il dialogo costruttivo e l'impegno condiviso siano fondamentali per rispondere efficacemente alle esigenze della nostra comunità.

Per questo motivo, accogliamo con rinnovata determinazione la sfida di unire le forze per un obiettivo comune, consapevoli che solo attraverso un'azione sinergica possiamo realizzare il cambiamento che desideriamo per Formigine. In questo contesto di collaborazione e rinnovamento, siamo particolarmente orgogliosi di sostenere le figure di Alessia Nizzoli e Andrea Zanni, due giovani nostri candidati che rappresentano la freschezza e la novità nel panorama politico locale. Alessia Nizzoli, con la sua precedente esperienza nel consiglio comunale, ha già dimostrato una grande capacità di ascolto e di impegno verso le problematiche cittadine, diventando un punto di riferimento per il dialogo e l'azione politica efficace. Andrea Zanni, seppur nuovo nel panorama consiliare, incarna la passione e l'energia necessarie per affrontare le sfide future con coraggio e innovazione. La nostra adesione alla coalizione progressista segna quindi un momento di evoluzione per il MoVimento 5 Stelle di Formigine, un passo avanti verso una politica che sa guardare al futuro senza dimenticare le esperienze passate, ma sapendo rinnovarsi in risposta alle mutate esigenze del territorio'.



'Invitiamo tutta la comunità di Formigine a sostenere questo percorso di cambiamento, partecipando attivamente alla vita politica della città. Insieme, possiamo costruire un futuro che rispecchi pienamente i nostri ideali di giustizia sociale, sostenibilità e crescita inclusiva' - chiudono Croatti, Lanzi e Bonora.



Nella foto Elisa Parenti insieme al sindaco Costi, al governatore Bonaccini e al parlamentare Gualmini