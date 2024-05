'Voto a Modena, così la giunta uscente calpesta la par condicio'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ma molte altre inaugurazioni di ogni genere si susseguono instancabilmente da parte di sindaco ed assessori che, talvolta, sono essi pure in lizza per essere rieletti e, ci pare di ricordare, anche questo la 'par condicio' non lo consenta. Ad esempio l’altro ieri ancora il sindaco in persona ha pubblicamente inaugurato una targa con dedica alla famiglia Panini nella piazza del cosiddetto Parco della Creatività all’ex Amcm. Cosi’ come ieri l’assessore Bosi ha anticipato l’inaugurazione “fra pochi giorni” di un tratto restaurato di via Rua Muro... Eppure la disciplina per le pubbliche amministrazioni in un periodo elettorale come l’attuale prevederebbe che “dalla data della convocazione dei comizi elettorali (25 aprile scorso) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (9 giugno) è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. Anche noi vorremmo poter festeggiare la dedicazione della piazza agli indimenticabili fratelli Panini e fare una bella festa per le nuove panchine delle scuole ma si potranno (o dovrebbero) fare solo dopo il 9 giugno. Se non altro per rispetto della legge vigente. Signor sindaco perché costringerci a richiamarla?'