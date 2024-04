Voto a Modena, ecco il programma di Luca Negrini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’appuntamento è previsto alle 11 alla “casa del centro destra” il comitato elettorale di Luca Negrini in piazza XX settembre dove martedì lo stesso candidato sindaco, insieme a esponenti della coalizione che lo sostengono, presenterà il programma elettorale in conferenza stampa.



'Abbiamo lavorato su tredici punti concreti che diano un cambio di passo sempre più necessario per la città - dice Negrini - Proposte attuabili e figlie di ascolto dei cittadini e della comprensione delle tante situazioni in città che vanno modificate, potenziate o totalmente riviste come la situazione al Novi Sad con il grande problema del Novi Park, progetto mai realmente decollato che ingessa tutta la città e su cui occorre intervenire'.

'Particolare attenzione sarà posta sul tema principale della nostra campagna elettorale, ovvero mettere in campo misure che garantiscano al Comune di fare la propria parte nella lotta alla criminalità per garantire maggiore sicurezza.



Da qui, poi, si può passare ad altri importanti progetti da attuare in termini di urbanistica, servizi, con attenzione alle famiglie e agli anziani. Ci saranno misure per arginare l’emorragia creata da questa modalità di gestione della raccolta rifiuti, idee per risolvere il problema casa e nuove sinergie con il grande tessuto imprenditoriale che possiede Modena, con l’attuazione di un asset strategico tra Comune e imprese che guardi in più direzioni per il futuro e tanto altro ancora. Abbiamo lavorato in direzione dei modenesi per poter consegnare loro un programma che dia una precisa visione di quella che per noi sarà la Modena del futuro. Una ricetta pratica, concreta, volta a segnare la direzione che vogliamo intraprendere insieme ai cittadini per migliorare la quotidianità di tutti' - conclude Negrini.