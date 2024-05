Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'appuntamento è in programma alle 21 alla Sala Civica Pucci in Largo Mario Alberto Pucci 40 a Modena.Interverranno Chiara Costetti, Daniele Giovanardi, Marco Meschiari, Maria Grazia Modena, Luca Negrini e Claudio Tonelli. Il candidato di centrosinistra Massimo Mezzetti, ancora fermo per un problema all'occhio destro, sarà sostituito dal capogruppo Pd in Consiglio comunale a Modena Antonio Carpentieri.Si parlerà di centro storico e parcheggi, di grandi eventi e turismo, di trasporto pubblico e Seta e del rapporto tra Comune ed Hera sul fronte rifiuti e illuminazione pubblica.L'incontro è aperto al pubblico fino ad esaurimento posti.