Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Per quanto ci riguarda Popolo e Libertà, di cui è responsabile nazionale Carlo Giovanardi, è disponibile per scelte condivise, nella convinzione che senza il coinvolgimento dell'area popolare, liberale di ispirazione cristiana sia impossibile arrivare a scalfire l'egemonia della sinistra, anche se nelle ultime elezioni amministrative in Italia la metà degli elettori non si presenta ai seggi - afferma Rinaldi -. Nelle politiche del 2022 nel capoluogo Pd e 5 Stelle hanno superato il 50 per cento dei voti mentre il centro destra si e' fermato al 30 per cento. Proprio per questo non bastano i vertici a tre Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega per tentare una possibile vittoria, senza il concorso di tutte le energie esistenti sul territorio per creare una credibile e convinta alternativa alla ormai ottantennale egemonia della sinistra.Siamo disponibili ad un costruttivo confronto, in mancanza del quale saremo comunque autonomamente presenti nelle prossime elezioni amministrative'.