Pur avendo condiviso le linee guida del programma elettorale, per ora nè Negrini nè Giacobazzi, che si conoscono e hanno anche un rapporto amicale, hanno fatto un passo indietro ed entrambi hanno deciso di restare in campo lasciando - a questo punto - al tavolo nazionale la scelta su quale dei due debba essere il candidato unitario.A livello provinciale il senatore Fdi Michele Barcaiulo punta decisamente sull'imprenditore Negrini e l'indicazione chiara e quella di non fare passi indietro.Parallelamente Forza Italia ha deciso di continuare sulla strada individuata settimane fa che porta a Giacobazzi candidato e in questi giorni si registra la convergenza su di lui non solo della Lega modenese (con Mirabelli e Bedostri) ma anche della Lega provinciale di Guglielmo Golinelli.Come detto però la partita ha ormai superato i confini modenesi. Forza Italia porterà il nome dell'avvocato Giacobazzi a Roma e a quel punto peseranno logiche diverse legate ai curriculum dei due candidati e allo scacchiere delle candidature nelle altre province.