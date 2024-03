Voto a Modena, il candidato Negrini incontra il ministro Sangiuliano

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

per la firma dell’Accordo quadro sul Piano Città con l’Agenzia del Demanio , ha incontrato il candidato sindaco per la coalizione di centro destra, Luca Negrini, per discutere del presente e del futuro di Modena.'In primo luogo – dichiara Negrini – voglio ringraziare il ministro Sangiuliano perché si è impegnato in prima persona per salvare l’abbazia di San Pietro, conciliando le esigenze di culto che continueranno a interessare la chiesa, con un progetto di ampio respiro che darà lustro a tutta la città, senza dimenticare le radici di un luogo sacro così caro a tanti modenesi'.Nel corso dell’incontro di questa mattina, il candidato sindaco e il ministro Sangiuliano, hanno approfondito e discusso diversi temi, in particolare l’importanza di investire nella cultura per il futuro della città.

'La cultura – le parole di Negrini – è il fondamento dell’identità di una comunità. Investire in questo settore è fondamentale per riuscire a portare Modena su un altro livello: sotto questo punto di vista, infatti, occorre dare un grande slancio alla città e compiere una virata drastica rispetto a quanto fatto fino a oggi'.

'L’incontro è stato veramente proficuo: sapere di poter contare sul pieno appoggio del Ministero della Cultura per il futuro di Modena è davvero importante. Credo che la promozione culturale della città giocherà un ruolo decisivo nel corso della campagna elettorale: mai come oggi è importante riuscire a valorizzare le radici storiche e artistiche di Modena, mantenendo un occhio di riguardo rivolto ai più giovani: vogliamo che le iniziative culturali della città tornino ad essere attraenti anche per loro'.



'L’esempio che ci ha offerto il ministro Sangiuliano con l’Abbazia di San Pietro ci mostra come investire nella cultura sia il primo passo per arricchire la cittadinanza e, allo stesso tempo, dare slancio all'economia locale. Giornate come queste sono l’esempio di quanto sia importante mantenere un dialogo costruttivo con il Governo nella consapevolezza che le istituzioni devono collaborare così da garantire una costante e maggiore tutela degli interessi dei cittadini' - conclude Negrini.