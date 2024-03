Voto a Modena, Luca Negrini parte da piazza XX settembre

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Saremo aperti giorno e notte – spiega Negrini – perché vogliamo ascoltare la voce di tutti e dialogare con la cittadinanza rispetto ai problemi più urgenti che Modena ha bisogno di risolvere. A mio parere, una buona amministrazione deve riuscire a comprendere i bisogni di tutti i cittadini, nessuno escluso: per questo, invito chiunque sia interessato, a venire in piazza XX settembre e dialogare con noi, per raccontarci il proprio punto di vista, chiarire dubbi o perplessità e conoscere da vicino le idee che abbiamo messo in campo per la Modena del futuro'.

'Abbiamo deciso di iniziare in centro, nel cuore pulsante della città – le parole di Negrini – ma ci tengo a precisare che quello di sabato è soltanto l’inizio di una lunga lista di incontri che saranno pubblicati a breve e ci vedranno impegnati in modo capillare sul territorio, sempre a contatto con i cittadini di tutti i quartieri e le frazioni della città. Per permettere a Modena di fare il salto di qualità che merita, vogliamo ascoltare l’opinione tutti. Scenderò in campo in prima persona soprattutto nelle periferie e nelle frazioni – chiarisce Negrini – perché riconosco il ruolo fondamentale di queste aree nel tessuto sociale ed economico di Modena e credo che il benessere di tutta la città incominci proprio dall’ascolto delle esigenze di queste zone, garantendo che le voci di tutti siano rappresentante in ogni processo decisionale'.



'Credo – conclude Negrini – che l’amministrazione del futuro debba essere alleata dei cittadini. Indipendentemente dall’opinione politica, infatti, ognuno ha una voce che merita di essere ascoltata e rispettata. Per questo motivo, nei prossimi mesi sarò sempre disponibile a confrontarmi con chiunque voglia conoscermi, agendo con responsabilità nell'interesse di tutti'.