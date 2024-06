'Voto a Modena, l'unico obiettivo di Fdi erano le regionali'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Siamo tanto lontani dall'idealismo di cui si ammantano, quanto in effetti si è stati lontani dalla vittoria. La domanda è la seguente: può funzionare un centrodestra così? Direi di no.

Dove cioè sono presenti solo prove di forza muscolare, così fece la Lega 5 anni fa e così ha fatto Fdi pochi mesi fa, imponendo sul territorio candidati spesso non credibili (non sempre ma spesso) che hanno portato l'intera coalizione alla sconfitta. Candidati che però hanno anche portato tante bandierine di Fdi sul territorio ed era ciò che serviva per avere il territorio pronto per le regionali. Costoro dovranno fungere da catalizzatori di preferenze per chi decide il capo, per ricambiare il favore. Io penso che con la sola tattica non si va da nessuna parte, i cittadini non ci capiscono più, c'è disaffezione e aggiungo la mia personale contrarietà ai partiti militarizzati, non mi sono mai piaciuti e non mi piacciono tutt'ora. Sono idealisti certi, hanno appunto una sola idea della lista. La loro. L'alternanza con la sinistra? Cose d'altri tempi. Già ha vinto la tattica, ma è scomparsa la politica, quella vera' - chiude Rinaldi.