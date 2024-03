Voto a Modena, Mezzetti lancia la sua campagna elettorale 'gentile'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Con queste parole il candidato sindaco della coalizione a traino Pd, Massimo Mezzetti, lancia ufficialmente, anche sui social (), la propria campagna elettorale.Tutto questo mentre il centrodestra, guidato dal coordinatore regionale Fdi Michele Barcaiuolo, è in un ritardo imbarazzante e ancora non ha individuato il proprio candidato sindaco. Fratelli d'Italia continua a insistere sul nome del presidente cittadino Luca Negrini, mentre Forza Italia ha da tempo messo in campo il proprio coordinatore provinciale, Piergiulio Giacobazzi.

In mezzo i cittadini che a tre mesi dal voto non sanno ancora chi è il candidato alternativo al Pd.



'La nostra campagna elettorale sarà improntata al sorriso e alla gentilezza. Uno degli idoli degli adolescenti Harry Styles canta: “Forse possiamo trovare un posto dove stare bene e possiamo trattare le persone con gentilezza”. Un motto che è diventato un manifesto di vita di una generazione. Vorrei che Modena potesse essere agli occhi di quegli adolescenti e non solo, proprio quel posto dove stare bene.

La nostra è una strada lunga, ma la percorreremo insieme. Il nostro cammino sarà difficile ma speriamo ci possa condurre in un posto migliore. Io ce la metterò tutta, con la gentilezza e col sorriso. Per amore di Modena' - chiude Mezzetti.