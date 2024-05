Voto a Modena, Negrini in visita al gruppo Sirio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Visite come questa mi confermano nuovamente quanto all’interno della ricetta che abbiamo messo in campo nella nostra proposta sulla sicurezza - spiega Negrini - oltre ad un corretto dialogo con il Governo centrale che non sia contaminato dalle appartenenze politiche, e all’utilizzo degli uomini e delle donne della Polizia Locale (accompagnato anche da un corretto equipaggiamento da affiancare ad un utilizzo corretto di tutte quelle realtà di associazioni o volontari che non possono sostituire i pubblici ufficiali, ma che possono diventare strategiche per liberare risorse ad oggi ancora impiegate in servizi in cui non è necessaria la presenza di un pubblico ufficiale) diventi rilevante anche nell’ambito di sicurezza l’istituzione di nuove sinergie tra pubblico e privato, volte a fornire un ulteriore strumento all’Amministrazione nell’ottica di un approccio che mai come adesso necessita di essere pratico e non ideologico.

Un’ulteriore attenzione che vogliamo mettere in campo è quella della valorizzazione delle aziende della nostra città, anche nel campo della sicurezza. Quello della territorialità è un elemento spesso non considerato o poco valorizzato, nonostante in più direzioni possa rivelarsi strategico'.



Un approccio condiviso anche da Fabo Poli che, nel ringraziare Luca Negrini per la visita e la condivisione delle riflessioni, non ha mancato di portare la propria esperienza. 'Nel nostro mestiere - racconta Poli - ogni giorno tocchiamo con mano quanto il problema della sicurezza sia reale, e non solo a Modena. Per questo siamo concordi nel ritenere che ci sia tanto da fare su questo tema e faccio a Luca Negrini un grande in bocca al lupo'.