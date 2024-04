Voto a Modena, Negrini incontra Confcommercio: 'Scambio proficuo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per Alberto Crepaldi, segretario generale di Confcommercio Modena 'c’è molto lavoro da fare insieme alla prossima Amministrazione, rafforzando azioni, progetti e politiche che hanno fatto bene a Modena, ma correggendo il tiro rispetto a temi su cui la città, le sue imprese ed i suoi cittadini sono in difficoltà: abbiamo ribadito a Negrini che al centro di ogni percorso sul futuro di Modena dovranno esserci le sue imprese ed in particolare quelle del commercio, del turismo, della ristorazione e dei servizi, da valorizzare e salvaguardare con progetti concreti e mirati, perché abbiano un ruolo decisivo nella crescita e per il benessere della città'.

'Occasioni come quelle di ieri sono fondamentali per quello che riguarda il progetto futuro che abbiamo per la nostra città. Avere la possibilità di confrontarmi con i vertici di una realtà importante come Confcommercio, da modenese, imprenditore e candidato sindaco, è stata un’opportunità importantissima per capire quali sono i margini di intervento da poter attuare - afferma Negrini -. Sono molto contento di poter constatare che determinati punti della nostra campagna elettorale, come quello principale della sicurezza, siano punti in comune con Confcommercio, motivo per il quale esco da questo incontro arricchito e con la consapevolezza che tanto va implementato, ma va fatto in una direzione comune a quattro mani, lavorando con chi quotidianamente si scontra con le problematiche del mondo delle imprese a cui bisogna stare vicino nella consapevolezza che rappresentano l’importante punto su cui si basa la nostra società e che garantiscono al territorio maggior accesso al mondo del lavoro, essendo anche strategiche in molteplici componenti dell’apparato cittadino. Per questo è importante lavorare insieme. Ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno preso parte a questo momento di confronto. Grazie alle istanze e agli interventi di ciascuno ho avuto la possibilità di accedere a nuovi importanti punti di vista che ritengo preziosi sul disegno che stiamo creando per la nostra Modena del futuro'.