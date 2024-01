Voto a Modena, prime grane per Mezzetti: gli alleati chiedono Primarie

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

individuazione di Massimo Mezzetti come candidato sindaco Pd.'In questi giorni leggiamo da cronache giornalistiche che sarebbe stato trovato un candidato unitario per la corsa a sindaco alle prossime amministrative, che avrebbe già avuto il consenso di tutta la coalizione.

Questa narrazione non corrisponde alla realtà, la discussione sul nome su cui convergere è in questo momento tutta interna al PD: come Modena Civica ribadiamo che non c’è mai stato ancora nessun confronto sul profilo di un possibile candidato unitario. Gli unici momenti di dialogo intercorsi fino ad oggi col PD hanno riguardato l’aspetto dell’organizzazione delle eventuali primarie di coalizione. I cittadini si aspettano dal centrosinistra unito un programma di azioni concrete da attuare nel prossimo mandato, sia per continuare il prezioso lavoro svolto negli ultimi due mandati dalla squadra guidata dal sindaco Muzzarelli - basti pensare all’attrattività turistica e gli innumerevoli cantiere avviati -, sia per parlare di temi urgenti ormai non più rinviabili: trasporto pubblico locale, sicurezza, ambiente, casa. Sono queste le parole chiave di Modena Civica che dovranno essere oggetto di attenzione.



Ma purtroppo in queste settimane si parla troppo poco di temi e molto più di nomi ed equilibri interni ai partiti, dinamiche che rischiano di alimentare l’astensionismo e minare la partecipazione dei cittadini. La politica, quella autentica, deve tornare in cima all’agenda delle urgenze, quella che mira a risolvere i problemi delle persone. La nostra città è sempre più soffocata da un trasporto privato che rimane troppo prevalente rispetto ad un trasporto pubblico eccessivamente sottodimensionato, che merita più attenzione'.



'Lo slogan “Mi Muovo di notte” di Modena Civica deve trovare piena applicazione nel prossimo programma di governo di Modena. I cittadini chiedono protezione quando vivono gli spazi pubblici, proprio per questo c’è la necessità di trovare soluzioni che devono passare assolutamente dall’elevazione della Questura in fascia A, oltre che prevedere progetti di inclusione che diano un alternativa a chi oggi si sente confinato ai margini della nostra società. Dobbiamo affrontare la drammatica situazione abitativa che sta vivendo Modena: affitti insostenibili per studenti e lavoratori spingono gli stessi fuori dalla nostra città con tutto ciò che ne consegue anche in termini di trasporto privato in accesso/uscita dal centro urbano. C’è quindi la necessità di rivedere i progetti comunali come per esempio l’ ‘Agenzia casa’ non più rispondente alle esigenze dei cittadini e studiare un piano per incentivare i proprietari a mettere in locazione le migliaia di abitazioni sfitte. Dobbiamo progressivamente liberare Modena da un inquinamento ormai soffocante studiando misure volte a rendere più efficienti i nostri sistemi produttivi, oltre che studiare modelli più sostenibili di smaltimento dei rifiuti'.



'Sono questi i temi su cui vogliamo confrontarci - affermano Rosario Maragò, Presidente di Modena Civica, e Katia Parisi, capogruppo del Movimento in Consiglio Comunale -. Riguardo alla figura del futuro candidato sindaco non c’è mai stato un confronto con il PD su una figura unitaria in grado di potere evitare le primarie di coalizione. La posizione che più volte abbiamo espresso, sia pubblicamente che nelle sedi di confronto con gli attuali alleati, è sempre la stessa: se non si trova un candidato in grado di fare sintesi rispetto alle varie forze della maggioranza, giusto indire primarie di coalizione a cui Modena Civica è pronta a partecipare con un proprio candidato. Le primarie sono uno strumento di confronto e di partecipazione molto utile a patto che vengano svolte nel rispetto dei tempi necessari ad ogni candidato per fare conoscere il proprio programma a tutti i cittadini'.