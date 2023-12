Voto a Modena, tre scenari per l'individuazione del candidato Pd

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

, nessuno deve sapere il nome prima dell'annuncio (si dice a metà febbraio) nemmeno in Fratelli d'Italia e tutti gli altri (Forza Italia e Lega comprese) si adeguano.Dall'altra parte, il centrosinistra, regna lo scontro tra due cosiddetti big,, nascosto dietro a tortuosi percorsi che vorrebbero essere democratici.Ora se è vero che il secondo tipo di approccio ha dei limiti è altrettanto vero che la scelta in solitaria probabilmente è ancor più pericolosa.Detto questo in casa Pd, non intravedendosi all'orizzonte una sintesi tra 'Giancarlo' e 'Stefano', al momento si sono individuati tre tipi di scenari.il lavoro di tessitura del partito approda a una sintesi tra il sindaco e il governatore e alla individuazione di un candidato solo tra gli otto profili emersi dalle consultazioni nei circoli.

Di fatto parliamo di un nome tra i quattro più spendibili: Guerzoni, Bortolamasi, Ferrari e Lenzini. Con questo nome condiviso dal Pd poi si andrebbe alle eventuali primarie di coalizione.

Secondo scenario: il lavoro di scrematura tra gli 8 profili possibili si arena a due nomi. A questo punto i due prescelti (verosimilmente Guerzoni e Bortolamasi) andrebbero alle primarie di coalizione, entrambi espressione Pd.

Terzo scenario: non si arriva a nessuna sintesi e il partito modenese, in accordo con Roma, chiede a un candidato esterno di farsi carico di candidarsi per mettere d'accordo tutti. In questo caso i nomi in campo sono tre Baruffi (che però viene visto troppo schiacciato su Bonaccini), Mezzetti o Cecilia Guerra.

Quale sia dei tre lo scenario che si materializzerà lo si saprà a breve. Il Pd ha infatti annunciato che entro metà gennaio avrà definito il tutto.

g.leo.