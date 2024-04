Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Dc del segretario nazionale Totò Cuffaro, ha infatti proprio a Modena uno dei propri vertici : il vice segretario nazionale vicario è infatti l'avvocato Gian Piero Samorì.Nel modenese, sottolineano Cavazzoli e Vietina, la Dc sarà presente con il proprio simbolo, anche a Carpi, dove il simbolo è in 'bicicletta' alla lista Carpi 2.0, a Castelfranco Emilia dove candida quattro cittadini, tre uomini ed una donna, a Medolla dove il simbolo della Dc è in appoggio insieme a Forza Italia Lega e Fdi, alla candidata sindaco Lavinia Zavatti e a Castelvetro, dove il simbolo Dc è in appoggio insieme a Forza Italia Lega e Fdi e Popolo e Libertà, alla candidata sindaco Silvia Vandelli.