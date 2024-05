Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Una lista nata per unire, a cui hanno aderito in tanti, e che dalla diversità di esperienze e competenza trae forza e ricchezza per affrontare temi strategici per il futuro della nostra città, come uso del suolo, mobilità, tutela dei lavoratori, prevenzione, salute, cultura, partecipazione - fanno sapere i promotori -. Una lista nata per ascoltare, per stimolare la partecipazione, per contribuire alla candidatura di Massimo Mezzetti e ad un cambiamento radicale nelle politiche e nelle modalità di governo della città. Bisogna uscire dal decisionismo fine a se stesso, dal fare per fare, riorientando obiettivi e spesa a sostegno della comunità e delle categorie più deboli, sia sociali che professionali'.Ecco l'elenco dei candidati:Abrate Martino (74), Aime Paola (71) Artusi Angela (42), Barbieri Giuliano (67), Barbolini Capo Alessandro (31), Bolognesi Giorgio (59), Buonanno Giuseppe (61), Campioli Giancarlo (64), Cananiello Corrado (55), Cannone Luca (40), Cappa Silvia (46), Caroli Franco (69), Cortesi Francesca (48), Fabbri Francesca (64), Ferrari Laura (31), FiIippi Alessandra (59), Fusara Linda (61), Guerzoni Enrico (69), Ignatti Ylenia (33), Lo Fiego Antonio (66), Longobardi Barbara (57), Magnoni Mauro (49), Malagoli Rebecca Anna (23), Malaguti Rino (68), Malferrari Marco (64), Miglioli Enrico (24), Piccinini Silvia (43), Prudente Serafino (64), Pugnaghi Maria Rosa (62), Rubbiani Maria Teresa (61), Scalfari Vincenzo Antonio (44), Vaccari Silvia (61).