Nel 2019 Borghi stravinse col 65,7% contro il 34,3%, ma questo non ha impedito al centrodestra di puntare sullo stesso candidato, peraltro oggi vicesindaco a San Felice.Parallelamente il Pd, dopo aver attaccato duramente Borghi per il caso delle parole sessiste, ha comunque deciso di appoggiarne la candidatura.La presentazione della lista di Fontana è fissata per sabato 6 aprile alle 10.30 presso la sala del consiglio del comune di San Prospero. 'La lista civica costituita cinque anni fa con il nome 'San Prospero per il Cambiamento' si presenterà con un gruppo rinnovato dall'ingresso di imprenditori e professionisti che si rivedono in un programma condiviso frutto di idee e di suggerimenti dei cittadini' - fa sapere Fontana.