Voto a Sassuolo, la Lega chiude totalmente a Fdi: Menani unica ipotesi

'Francesco Menani, portando avanti politiche e iniziative che hanno contribuito al progresso e al benessere della comunità di Sassuolo, ha svolto il suo compito in maniera positiva e la Lega Emilia è fermamente convinta che questo percorso debba continuare, garantendo così la stabilità e la coerenza necessarie per il successo a lungo termine della città' - ha proseguito il segretario Lega Emilia, che ha concluso con un appello agli alleati: 'Evitiamo di alimentare divisioni che potrebbero mettere a rischio il benessere collettivo. È fondamentale concentrare le energie e le risorse per affrontare le sfide future, lavorando insieme per costruire un futuro prospero per Sassuolo'.



A questo punto sfuma inevtabilmente l'ipotesi di una promozione della leghista Benedetta Fiorini a Reggio, sostenuta anche da Fdi, e di una concessione di Fdi a Piergiulio Giacobazzi a Modena, il quale continua comunque a giocare la sua sfida testa a testa con Luca Negrini sui tavoli nazionali. Ma il quadro è in piena evoluzione e niente, compresi alcuni Comuni modenesi dati per acquisiti, sembra definitivo nella sfida tra Lega, Forza Italia e Fdi.

Giuseppe Leonelli