Voto Modena, Dondi: 'Sulla mafia da Mezzetti accuse deliranti, si scusi'

nuovo attacco del candidato sindaco del centrosinistra al centrodestra sul tema della lotta alla mafia, arriva la stroncatura netta dell'onorevole Daniela Dondi di Fratelli d'Italia.'Il candidato sindaco del Pd Massimo Mezzetti, a pochi giorni dal voto e con un pronostico che non lo vede più nettamente favorito, passa alle accuse deliranti per provare a spaventare gli elettori. Dipingere Fratelli d’Italia come un partito di mafiosi oltre che irrispettoso è anche anacronistico vista la vicinanza e tutte le azioni che il Governo guidato dal nostro Presidente Meloni ha messo in campo per combatterla: un esempio su tutti Caivano ed il lavoro di riqualificazione e supporto a Don Patricello - afferma Daniela Doni -.

Capisco che sentire il terreno man mano sgretolarsi sotto i piedi non sia bello, soprattutto quando si è certi di vincere, ma addirittura delirare in questa maniera passando alle offese gratuite e negando l’evidenza, vedi questione sicurezza baby gang, mi sembra vergognoso. Mezzetti chieda scusa a Fratelli d’Italia e ai suoi tantissimi elettori che ricordiamo essere la maggioranza di coloro che votano. Dunque pensi a racimolare qualche consenso in più in queste ultime battute di campagna elettorale che potrebbe servirgli e la smetta di delirare parlando di noi'. Chiude la Dondi che è anche candidato capolista alle amministrative della città.