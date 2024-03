Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

. Dopo aver bloccato e fatto arrestare l'uomo che brandendo un martello cercava di colpire la commessa della gelateria sotto la sua abitazione, oggi il candidato di centrodestra a Modena ha riunito gli alleati per discutere gli ultimi aspetti programmatici in vista del voto di giugno.All'incontro tenutosi nella nuova sede del comitato elettorale in piazza XX settembre, presenti, tra gli altri,, i leghisti, assente giustificato per impegni personalidi Forza Italia che ha comunque telefonato al candidato sindaco.Al centro del confronto i temi legati a sicurezza, politiche della casa, politiche giovanili e ambiente.Un confronto che è partito dalla esperienza in Consiglio comunale di Rossini e Bertoldi.Continua intanto il lavoro per la chiusura delle liste. Ormai completato il quadro in casa Fdi con la presenza tra i volti noti dell'onorevolecome capolista, del presidente provincialee della capogruppo in Consiglio. Ormai certo anche l'ingresso in lista di, storico esponente di centrodestra, già candidato sindaco nel 2019 e marito della candidata sindaco a Castelfranco Rosanna Righini.