Voto Reggio, l'ombra del caso-Bibbiano spinge la Fiorini in chiave anti-Tarquini

secco no della Lega a un passo indietro sulla ricandidatura di Francesco Menani a Sassuolo riapre totalmente il rebus delle candidature nel centrodestra emiliano. Eppure, nonostante la volontà del Carroccio di resistere alle richieste di Fdi che a Sassuolo vorrebbe lanciare Alessandro Lucenti, a Reggio Emilia la partita tra gli alleati sta trovando una autonoma convergenza.Come noto a Reggio si contendono la poltrona di candidato sindaco Giovanni Tarquini e Alessandro Aragona. Il primo sembrava in netto vantaggio nelle settimane scorse, tanto che era prevista la sua presentazione addirittura a metà gennaio , ma ora le sue chance sono in netta discesa.Il nome del noto avvocato reggiano, collega di studio di Giuseppe Pagliani, infatti è legato professionalmente al caso Bibbiano essendo il legale del sindaco Andrea Carletti, anche in questi giorni protagonista delle cronache per aver querelato chi lo offese sui social, a partire dall'ex ministro Di Maio.



Una vicinanza con il caso-Bibbiano che crea non pochi imbarazzi non solo a Fdi (sotto il video della Meloni nella quale prometteva di essere l'ultima ad andarsene da Bibbiano), ma a tutto il centrodestra che sul caso Angeli e demoni si spese ripetutamente.







Ecco allora che in chiave anti-Tarquini si sta affermando con forza il nome, non tanto di Aragona, ma di Benedetta Fiorini, ex deputato nota a Modena per essere stata eletta sei anni fa nel collegio modenese-reggiano. Rispetto all'esponente meloniano la Fiorini può vantare una solida esperienza in Parlamento e, pur essendo un nome Lega, è apprezzato in casa Fratelli d'Italia e anche in Forza Italia, dove è transitata prima nel suo approdo nel Carroccio, ha lasciato un buon ricordo.

Così, nonostante il tassello sassolese rimanga occupato dal leghista Menani, per la Fiorini potrebbero aprirsi chance concrete di candidatura a Reggio.





Giuseppe Leonelli