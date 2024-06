WeCare ai futuri amministratori di Mirandola: 'Ecco il welfare, e i servizi, che vogliamo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Siamo consapevoli degli sforzi compiuti dopo il sisma del 2012 e, a distanza di 12 anni, riteniamo essenziale dare ancora di più alla nostra Comunità e alle persone che scelgono di crescere e vivere nel nostro distretto. Per questo motivo, riteniamo necessario sollevare, da una prospettiva neutrale e orientata esclusivamente al welfare di Comunità, l’importanza di una progettualità concreta sui servizi alle famiglie.

Dal progetto del nido, che sta prendendo forma, alle esigenze dei giovani, che mancano di luoghi di aggregazione e attività che favoriscano l'incontro, l'unione e la socializzazione.



Inoltre, notiamo l’assenza di un cinema, che potrebbe essere temporaneamente sostituito utilizzando altri spazi della Comunità, e proponiamo la possibilità di organizzare eventi e attività durante i fine settimana, senza costringere intere famiglie a spostarsi fino a 30 o 60 km dalla nostra città.

Tra le principali richieste: servizi per le famiglie, luoghi di aggregazione per i giovani, miglioramento della viabilità e accesso semplificato agli immobili temporanei.



Iniziative proposte



Accesso agli immobili temporanei

Chiediamo misure specifiche per gli studenti e i giovani lavoratori. È essenziale organizzare la fruizione di alloggi temporanei, con misure concrete sia per i ragazzi e le ragazze che arrivano per studiare nella nostra scuola di specializzazione ITS Biomedicale, sia per gli insegnanti o chi, con un contratto a termine, cerca di inserirsi nel nostro contesto lavorativo.



Servizi per le famiglie

In attesa della fine dei lavori della nuova scuola dell’infanzia e nido di Mirandola che porterà ad aumento concreto dei posti nido chiediamo un consolidamento dei servizi alle famiglie, come centri estivi per un’ampia fascia d’età, servizi di baby-sitting esteso sia in termini di orari e giorni oltre ad un servizio dedicato a fasce e di età diverse incluso doposcuola di affiancamento/potenziamento.



Luoghi di aggregazione, anche per i giovani

È fondamentale creare spazi dedicati ai nostri ragazzi e ragazze, come un cinema e un teatro.

Proponiamo anche il ripristino dei luoghi del Teatro Comunale e del relativo calendario teatrale, con la possibilità di istituire convenzioni aziendali.



Miglioramento della viabilità

Sottolineiamo l'importanza del progetto della Cispadana, un collegamento veloce a quattro corsie tra l'A22 e l'A13, essenziale per lo sviluppo del nostro polo industriale. Con oltre 100 imprese e 5.500 addetti, il distretto ha bisogno di infrastrutture adeguate per sostenere la crescita e attrarre talenti internazionali. La Cispadana ridurrà significativamente i tempi di percorrenza, migliorando la qualità della vita e la competitività delle nostre aziende.

A seguito dell’incontro presso il Ministero delle Infrastrutture, invitiamo tutti i futuri amministratori a mantenere e rafforzare l'impegno su questa questione cruciale, affinché la realizzazione della Cispadana diventi una priorità condivisa, presidiando l’attività e rendicontando lo stato di avanzamento lavori ai cittadini in merito a questo importante progetto, con date certe.

Un altro aspetto fondamentale è quello legato al miglioramento della rete viaria intercomunale, inclusi il completamento e lo sviluppo della tangenziale. Inoltre, proponiamo l’istituzione di una navetta intercompany che passi per la stazione delle corriere e dei treni con cadenza giornaliera al mattino e al pomeriggio.



Collaborazione Scuole-Aziende

Come #WeCare, in rappresentanza delle aziende appartenenti a questo Gruppo, crediamo che sia fondamentale intensificare le attività in collaborazione con le scuole locali di ogni ordine e grado. Abbiamo già attivi vari progetti, dalle scuole dell’infanzia, scuole medie e altri istituti superiori fino alle università. Auspichiamo di poter trovare ulteriori sinergie per il coinvolgimento degli studenti e studentesse sia per attività di orientamento, stage e sviluppo di progetti a livello sistemico, al fine di contribuire alla formazione delle ragazze e dei ragazzi che crescono nel nostro distretto e che vorremmo coinvolgere attivamente nello sviluppo delle imprese locali.



Ripristino dei servizi del palazzo del comune

È fondamentale ripristinare la totalità dei servizi del palazzo del Comune, riportandoli in centro. Questo rappresenta un elemento chiave per il rilancio della vita sociale e amministrativa di Mirandola. Riportare nel cuore della città questi uffici non solo agevolerà i cittadini nell’accesso ai servizi pubblici essenziali, ma contribuirà anche a rivitalizzare il centro storico, stimolando l’economia locale e rafforzando il senso di Comunità.



Eventi culturali e sociali

Proponiamo iniziative come una pista di pattinaggio durante il periodo estivo con DJ, discoteca all’aperto nella zona stadio, beach volley e calcetto saponato. Eventi culturali e sociali simili sono già organizzati con successo in altri comuni della zona e potrebbero arricchire la vita sociale di Mirandola.



'Riconosciamo che, per chi viene da fuori, raggiungere il nostro distretto può essere scoraggiante a causa della viabilità. Tuttavia, come aziende, siamo pronte a collaborare con la futura amministrazione per rendere Mirandola un luogo ideale per crescere sia personalmente che professionalmente. Crediamo fermamente in un miglioramento continuo attraverso servizi utili e di supporto alle persone, oltre a un rinnovato senso di appartenenza che deve essere riscoperto per tutto ciò che il nostro territorio rappresenta da oltre 60 anni.

Auguriamo a tutti i candidati e le candidate un grande in bocca al lupo per questa campagna elettorale, perché abbiamo tanto da fare insieme' - chiude il gruppo



Nella foto, il nuovo Municipio di Mirandola