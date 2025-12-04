Intervenuta anche Francesca De Rienzo, vicepresidente della Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo, che ha chiesto più valorizzazione e benessere per chi sostiene quotidianamente l’attività dell’Ateneo.Fra solennità, simboli e stoccate politiche, l’850° anno accademico di Unimore si apre così con una promessa chiara: una nuova stagione, più competitiva, più moderna e, negli intenti del Rettore, decisamente più femminile.
850esimo anno accademico Unimore, svolta Cucchiara sul futuro, l'Ateneo con le scarpe rosse
Prolusione politico - accademica quella di Rita Cucchiara: 'Dobbiamo crescere in attrattività, servizi e visione internazionale'
