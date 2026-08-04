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Camion con vestiti prende fuoco in autostrada, nuvola nera sulla città

Camion con vestiti prende fuoco in autostrada, nuvola nera sulla città

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L'incendio è divampato intorno alle 8:00 di questa mattina in direzione Bologna. Pesanti i disagi alla circolazione autostradale e fumo visibile a chilometri di distanza

1 minuto di lettura

Un martedì mattina di caos e paura sul tratto modenese dell'autostrada A1. Intorno alle ore 8 di questa mattina, un camion che trasportava un carico di abbigliamento è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre viaggiava in direzione sud, poco dopo il casello di Modena Nord, all'altezza del ponte sulla Via Emilia.
Il rogo ha devastato rapidamente il mezzo pesante, sprigionando un'altissima e densa colonna di fumo nero. La nube, spinta dal vento, ha parzialmente invaso i quartieri settentrionali della città, rendendo l'aria irrespirabile per diverse ore e allarmando i residenti.
Sul posto sono intervenute d'urgenza tre squadre dei Vigili del Fuoco di Modena, che hanno lavorato intensamente per domare l'incendio e mettere in sicurezza la carreggiata. Insieme a loro, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l'Italia hanno gestito i soccorsi e i rilievi del caso.
Pesantissimo l'impatto sulla viabilità: la corsia in direzione Bologna è rimasta bloccata, registrando chilometri di coda e forti rallentamenti che si sono riflessi anche sulla viabilità ordinaria della Via Emilia.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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