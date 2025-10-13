Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il ruolo dell'Italia nella Gaza devastata

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ne ha parlato a margine della firma dell Piano di pace per il medio oriente

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato a Sharm el-Sheikh, in Egitto, alla cerimonia della firma del Piano di Pace per il Medio Oriente. Al termine ha tenuto un punto stampa nel quale ha specificato le azioni in essere e future dell'Italia

 


 

