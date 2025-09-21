Grave incendio questa mattina alla Dsv di via Brigatti nella zona nord, Mulini Nuovi, a Modena. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco con numerose autobotti, nel tentativo di domare le fiamme, con loro i sanitari del 118. Una alta colonna di fumo nero si è alzata poco dopo le 8 del mattino dal grande stabilimento della multinazionale che si occupa di logistica. A quanto pare le fiamme avrebbero accompagnato un forte boato udito in tutta la zona dei Mulini Nuovi.

All'interno - nella zona dello scoppio e dell'incendio - sembrano non ci fossero persone e il magazzino, a quanto dichiarato da alcuni autotrasportatori incontrati all'esterno dello stabilimento accorsi per spostare i camion posteggiati in vista del lunedì, non aveva in quel momento movimentazione all'interno.

Del resto la maggior parte delle merci erano state caricate il venerdì.

Al momento non ci sarebbe nessun ferito. Le ambulanze accorse sul posto hanno assistito soltanto alcune persone che avevano respirato fumo. Una nuvola nera si è sparsa per il cielo dell'area Nord spostata dal vento in direzione di Campogalliano dove alcuni lettori ne hanno documentato la presenza.

Il rogo all'interno è stato messo sotto controllo intorno alle 10:15. Il lavoro dei Vigili del Fuoco si è concentrato nel circoscrivere le fiamme all'interno del capannone evitando che queste intaccassero l'edificio che ospita gli uffici, distante pochi metri dal lato Sud del capannone divorato dalle fiamme.

Articolo in aggiornamento

