Separazione delle carriere: Forza Italia si mobilita per il sì alla riforma
Insieme al Coordinatore provinciale Giacobazzi i referenti giustizia del partito: 'Il 21 novembre iniziò la persecuzione giudiziaria nei confronti di Silvio Berlusconi. Avanti con una riforma epocale'
E' Piergiulio Giacobazzi, coordinatore provinciale del partito, a sottolinearlo aprendo la conferenza stampa di oggi. Con lui l'avvocato Enrico Fontana, responsabile giustizia per Forza Italia Modena, e Giammarco Nardini (vice responsabile nazionale dipartimento giustizia Giovani di Forza Italia).Il coordinatore provinciale parla di 'giornata emblematica', ricordando come per gli azzurri il 21 novembre rappresenti 'il giorno della giustizia negata'. Da qui la volontà di legare la ricorrenza all’avvio ufficiale di una campagna nazionale di sostegno alla riforma. 'Da oggi – afferma Giacobazzi – parte definitivamente il percorso che ci porterà alla formazione dei comitati referendari e alle iniziative sul territorio. Quella della separazione delle carriere è una riforma epocale, fortemente voluta dal Presidente Silvio Berlusconi e di cui l’Italia ha urgente necessità'.A sostenere con forza l’iniziativa e ad illustrare le ragioni del sostegno alla riforma è Gianmarco Nardini: 'Chi studia oggi le materie giuridiche dovrebbe guardare questa riforma per ciò che dice realmente, non per ciò che le viene attribuito politicamente.
'Il processo – afferma – è lo strumento più delicato attraverso cui si esercita la giurisdizione e si tutelano i diritti dei cittadini. Gli avvocati che ogni giorno vivono nelle aule dei tribunali sanno bene quanto sia necessario avere un giudice realmente terzo, equidistante dall’accusa e dalla difesa.
