Gli appuntamenti del fine settimana in provincia di Modena

Un angolo di piazza dei Martiri dedicato al gioco: è la proposta gratuita per l’estate 2024 del “Castello dei Ragazzi” con la nuova edizione di “La dama della torre”, nelle serate da giugno ad agosto.Si inizia il prossimo fine-settimana, sabato 1 e domenica 2 giugno, dalle ore 17 alle ore 22, nell’area nord-est della piazza (zona Torre Uccelliera) con le costruzioni dell’Isola dei LEGO, i salti e le capriole dello SNUG, gli incastri del Bakoba, la magia delle bolle di sapone e tante altre sorprese. E, nel cortile d’Onore del Palazzo dei Pio, per giocare e perdersi nel labirinto di LEGO giganti, realizzato in collaborazione con gli studenti della classe III U del liceo “Manfredo Fanti”.Fine settimana ricco di opportunità per conoscere la Rocca di Vignola, quello di sabato 1 e domenica 2 giugno.



Sabato 1 sono a disposizione cinque turni per poter visitare il fortilizio: alle 10.30, alle 11.30, alle 16, alle 17 e alle 18. Gli ingressi sono gratuiti, ci si può prenotare sul sito della Rocca di Vignola (prenotazione consigliata). Si potranno ammirare le sale affrescate del piano terra, del primo piano e la cappella Contrari per poi salire ai camminamenti di ronda.



Domenica 2 giugno, ad accogliere i visitatori saranno veri e propri personaggi d’epoca grazie alla collaborazione con la Compagnia Teatrale Koiné e la Dama Vivente. Saranno proposte quattro visite guidate con momenti di teatralizzazione: le visite sono in programma al mattino (10.30 e 11.30) e al pomeriggio (15.30 e 16.30) in forma gratuita con prenotazione consigliata.



SASSUOLO: Antiquariato e Vintage

“Sassuolo Antiquariato & Vintage”, appuntamento mensile, in occasione del fine settimana di festa del 2 giugno,sarà ampliata anche a parte di via Mazzini oltre che alla consueta piazza Garibaldi.



PIEVEPELAGO: L'infiorata

Il 2 giugno la realizzazione di colorati tappeti floreali lungo l'antica via Tamburù e in piazza Domenico Ricci.



FORMIGINE: Festa della Repubblica a Magreta e Casinalbo

Si parte alle ore 15 del 2 giugno in via Nobili a Magreta con l’apertura del nuovo parco, per poi trasferirsi presso il parco della Repubblica di via Monzani a Casinalbo.

Alle 17.30 è in programma la cerimonia istituzionale. Le attività proseguiranno per tutto il pomeriggio con giochi e intrattenimento per bambini e gimkana (per partecipare è necessario portare con sé una bicicletta) insieme alle associazioni Flik Flak e La bottega di Casinalbo.



CASTELFRANCO EMILIA: Musica a Manzolino e Villa Sorra per la festa della Repubblica

Sabato 1 giugno nella via principale del paese e serata musicale a seguire, a cura del Circolo Arci Preti di Manzolino e domenica 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, con il grande evento di musica a Villa Sorra “Le Radici e le Ali”, a partire dalle 14.30, dove si esibiranno tanti artisti locali ed emergenti e il grande ospite Vinicio Capossela.



MONTALE RANGONE: Alla Terramara la fusione del bronzo

Domenica 2 giugno, dalle 9.30, a ingresso gratuito, lo spettacolare appuntamento con dimostrazioni di fusione e lavorazione. Laboratorio di sbalzo su rame per bambini

Il parco archeologico di Montale si trova sulla via Vandelli (strada statale 12-Nuova Estense) ed è aperto la domenica e i giorni festivi. Le visite sono guidate, con partenza ogni 45 minuti dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19 (ultimi ingressi ore 11.45 e 17.30). Per prenotarsi: 335 8136948 (dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì) e 059 532020 (negli orari di apertura del Parco), museo@parcomontale.it.



Le visite al parco comprendono l’area di scavo dove è venuta in luce la terramara di Montale, il villaggio dell’età del bronzo abitato tra il 1600 e il 1250 a.C. circa, e alla ricostruzione in scala reale di due delle abitazioni scoperte, con arredi, armi, utensili e oggetti di uso quotidiano. Arricchisce ora la visita una nuova esperienza sonora all’interno delle due case per scoprire che rumore fa una terramara.