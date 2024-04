Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nato a Castelfranco Emilia 65 anni fa, Andrea Rughetti aveva una passione viscerale che non ha mai abbandonato e che negli ultimi anni aveva vissuto anche in veste di editore e direttore di Modenanoi.it, il sito generalista di informazione locale che aveva creato. E che seguiva personalmente insieme a tutte o quasi le conferenza stampa che si svolgevano a Modena. Fino all'ultimo, appunto. Fino ad alcuni giorni fa. Gentile, sempre presente, attento, disponibile, corretto e affidabile. Una brava persona. Due settimane fa le sue condizioni, a causa del male contro il quale combatteva da tempo, erano repentinamente peggiorate, obbligandone il ricovero. Fino al tragico epilogo di queste ore comunicato dalla famiglia.Il funerale avrà luogo lunedì 8 aprile alle 9 presso la cappella delle camere ardenti del Policlinico di Modena.La redazione de La Pressa si unisce al dolore della famiglia, della mamma e della compagna, per la scomparsa di un collega e di un amico che rimarrà sempre con noi