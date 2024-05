Gli appuntamenti del fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

MODENA: Wine food experience e Lambruscolonga

Sabato 11 e domenica 12 maggio il centro storico di Modena ospiterà la seconda edizione del “Modena WineFood Experience” promosso da Confesercenti Modena, e organizzato dalla Lambruscheria, con il patrocinio del Comune di Modena e della Camera di Commercio Modena, con la collaborazione di

Modenamoremio. Un ricco programma di eventi che raccontano un viaggio dei sapori dal 900 ad oggi con uno sguardo al futuro.

Si inizia sabato con la 21esima edizioni della Lambruscolonga con 3 diversi percorsi: Generazione X, Millenial, Gen Z, e ad ogni tappa si potranno degustare il lambrusco prescelto dalle migliori cantine vinicole e uno stuzzichino abbinato ad hoc dagli chef per esaltarne il sapore.





Taglio del nastro alle 19:30 di sabato sera in Corso Canal Chiaro alla presenza delle autorità rappresentanti delle istituzioni locali, i rappresentanti delle cantine vinicole assieme allo staff organizzatore e al giovane studente Damiano Cassanelli dell'Istituto tecnico Barozzi che per l’occasione riceverà il “premio Lambruscolonga' per il coraggio, la lealtà e l’alto senso civico dimostrati nei mesi scorsi, con un omaggio “analcolico” dalla cantina Giacobazzi Vini.

Sabato sera ci sarà anche la prima tavolata storica 'Il tabarro in osteria', una tavolata conviviale lungo la rinnovata Canalchiaro a cura degli chef di Modena a Tavola con i cibi “di una volta” abbinati ai migliori Lambruschi della tradizione.

I BIGLIETTI: I ticket sono acquistabili online in prevendita sul sito www.lambruscolonga.it , al prezzo di 23 euro per i 2 tour della Lambruscolonga, 39 euro per la Tavolata Storica, e 12 euro per il tour della GenZ.



contenuti originali realizzati dai content creator Paul Acostoaei, Roberto Federico e ragazzi del LambroStaff,



MODENA: Mercato Fatto in Italia

Domenica 12 maggio, dalle ore 7.00 al Parco Novi Sad, nell’anello esterno del parco Novi Sad di Modena, sarà infatti possibile immergersi nell’atmosfera che solo i banchi degli ambulanti sanno creare.



MODENA: Museo civico, percorso immersivo Avia Pervia

Da sabato 11 maggio, il Palazzo dei Musei di Modena offre al visitatore il nuovo percorso immersivo “Avia Pervia”, che riprende nel nome il motto cittadino. Uno spazio che conduce in un viaggio emozionale nella storia della città e del palazzo, attraverso visioni, incontri e racconti. Un luogo insieme reale e virtuale che invita a scoprire le preziose collezioni conservate negli istituti culturali del Palazzo e, allo stesso tempo, fornisce suggestioni per la visita della città.

“Avia Pervia”, è aperto dal mercoledì al venerdì, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19; sabato, domenica e festivi con orario continuato dalle 11 alle 19. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro (3 euro il ridotto). La visita dura in media una quarantina di minuti e gli ingressi sono programmati per evitare sovrapposizioni sonore.



CASTELFRANCO: Buskers Festival

Sabato 11 e domenica 12 maggio, in Corso Martiri e nelle piazze del centro, per due giorni di festa in cui gli artisti di strada animeranno il centro con le loro performances di giocoleria, musica, teatro, follia e magia. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero e gratuito e dedicati a un pubblico di tutte le età.

Si inizia sabato pomeriggio in Piazza Aldo Moro alle ore 17.30 con Tobia Circus che metterà in scena “Astolfo”, un personaggio surreale, nevrotico e scontroso, con il suo trolley, un bicchiere d’acqua e un elastico. Alle 18.30 dimostrazione dell’artista Gera Circus con uno spettacolo di giocoleria ed equilibrismi sulla corda, in una miscela di virtuosismi tra giocoleria con palline, cerchi e danze con una corda.



SASSUOLO: Sassuolo in fiore

Sassuolo in Fiore, giunto alla 16° edizione, la kermesse dedicata alle piante e fiori che si svolgerà il 11 e 12 maggio 2024 nel centro storico di Sassuolo.

Oltre una quarantina di floricoltori provenienti da tutta Italia. Questi venderanno piante e fiori di ogni tipo e varietà. La faranno da padrona le rose, portate anche da un vivaio della Toscana, le orchidee, le piante aromatiche anche dalla Liguria, le stagionali, le calle, gli aceri giapponesi, le sementi, le piante da frutta e i limone del sud.

ORARI: dalle ore 09 alle 20 con orario continuato anche in caso di pioggia.



SOLIERA: Musica dal vico e abbigliamento vintage

Domenica 12 maggio dalle 10 alle 19 nel centro storico di Soliera. Dalle 10 di mattina alle 19 piazza fratelli Sassi e il centro storico si animano con un piccolo e ricercato mercato hand made, una serie di eventi, animazioni e laboratori, in collaborazione con le attività commerciali locali e le associazioni solieresi.

Domenica 12 maggio il tema è doppio, intrecciando la musica dal vivo e la passione per il vintage, che sia abbigliamento oppure altri generi di accessori, per esempio i dischi a 33 giri in vinile. Il centro solierese è pronto ad animarsi con live music, jam session, buskers, artisti di strada, animazione per bambini e tanto altro.

Ingresso libero.



FIORANO - Salse di Nirano

Domenica 12 maggio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 ci aspetta un laboratorio di autoproduzione intitolato “La farmacia dell’orto”! Frutta e verdura sono valide alleate contro piccoli malanni: impariamo ad usarle per produrre efficaci rimedi naturali con l’aiuto e l’esperienza del Gruppo Ecologico Fioranese. Appuntamento presso Cà Tassi, senza obbligo di prenotazione. Ingresso gratuito.



Nella foto, Sassuolo in fiore