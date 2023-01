A Carpi, Matteo è il primo nato in provincia di Modena nel 2023

E’ di Carpi il primo nato della provincia di Modena, Matteo è venuto al mondo alle 1.13. Pesa 3,7 chili. I genitori sono Monica e Roberto e risiedono a Cavezzo. Alle 2.20 la prima nata al Policlinico è Matilde (nella foto), pesa 3,4 chili ed è la prima figlia di Sabrina e Matteo, residenti a San Cesario. Sempre al Policlinico, alle 3:54 è nato Romeo, primo figlio di Lisa e Jacopo residenti a Campogalliano.



Al Policlinico alle 19.26 del 31 dicembre è nata Macarena, ultima nata del 2022 in provincia di Modena. Pesa 3,5 chili ed è la seconda figlia di Karen e Francesco, residenti a Modena.

L’ultima nata del 2022 all’ospedale di Carpi è stata invece Martina, venuta alla luce alle 14.28 con un peso di 3,8 chili. I genitori sono Marika e Daniele residenti a Reggiolo. L’ultimo neonato venuto alla luce all’ospedale di Sassuolo è stato il piccolo Liam alle 14.27. Ad accoglierlo la mamma Abigail e il papà Alex, residenti a Scandiano.

